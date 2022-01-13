شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، متخلية عن بعض مكاسبها الكبيرة في الجلستين السابقتين، وسط غياب لليقين بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.44 دولار للبرميل الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعها 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما تراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 84.48 دولار للبرميل بعد صعودها 1.3 بالمئة أمس.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تأثر الطلب على الوقود بسبب أوميكرون، حيث ارتفعت مخزونات البنزين ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير كانون الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.