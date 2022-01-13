شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و77 مليون دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول فى سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية لأكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية في شهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت نحو مليار و77 مليون دولار، بينما كانت 771 مليون و276 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020 بزيادة بلغت 305 مليون و896 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قائمة الدول الخمس المستقبلة للصادرات المصرية تضمنت مجموعة من المنتجات والسلع على رأسها الوقود والزيوت المعدنية والحديد والصلب "فولاذ" والألومنيوم ومصنوعاته والملابس والسجاد، بالإضافة إلى صادرات النحاس ومصنوعاته والآلات والأجهزة الكهربائية والخضر والنباتات.

وكانت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2020، قدر رصدت قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية بنهاية عام 2020، تضمنت 4 دول، حيث بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر نحو 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابـل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9%.، وشملت كلا من دولة الإمارات العربية فى المرتبة الأولى بنسبة 10% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات لـ38.1% بـ2.9 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار لعام 2019.

وحلت المملكة العربية السعودية بالمركز الثانى بنسبة 6.4% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات إليها بـ11.8% لتصل إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2019، وفى المرتبة الثالثة جاءت تركيا بـ5.8% من جملة الصادرات، وانخفضت الصادرات إليها بـ5.6% لتصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار لعام 2019، وجاءت فى المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.6% من جملة الصادرات، وانخفضت الصادرات إليها بـ27.3% لتصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار لعام 2019.