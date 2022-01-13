شكرا لقرائتكم خبر عن فاريتي: شباك التذاكر السعودي يحقق نموا 95 ٪ خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تتوقع شركات التحليل الاقتصادي، بما في ذلك برايس ووترهاوس كوبرز، أن السعودية ستصبح سوقا للأفلام بمليارات الدولارات في السنوات القليلة المقبلة

أبرز موقع «فاريتي» العالمي النهضة الكبيرة التي يحققها قطاع العروض الفنية السينمائية في المملكة، حيث شهد «طفرة غير مسبوقة خلال 4 سنوات فقط» بحسب تأكيده، ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في الأرباح.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: واصلت المملكة العربية السعودية في عام 2021 نموها المتسارع كسوق شباك التذاكر المسرحي بإيرادات بلغ إجماليها 238 مليون دولار العام الماضي، بزيادة 95 ٪ مقارنة بعام 2020 عندما كان إجمالي المدخول 122 مليون دولار، وفقا للأرقام التي قدمتها شركة «كومسكور» العالمية.

وأضاف: «بعد 4 سنوات فقط من إلغاء حظر المملكة على دور العرض السينمائي، عززت السعودية الآن مكانتها - التي تم تحقيقها في عام 2020 - كأفضل سوق مسرحي في منطقة غرب آسيا من حيث إجمالي شباك التذاكر. ومرة أخرى تفوقت على الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي عائدات عام 2021 نحو 130 مليون دولار».

وإجمالا، تم طرح 340 فيلما جديدا في دور السينما السعودية في عام 2021، ارتفاعا من 222 فيلما في عام 2020. وكان الفيلم الأكثر ربحا في عام 2021 هو فيلم الكوميديا المصرية «وقفة رجالة»، الذي حصد أكثر من 15 مليون دولار.

وتماما كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، كان فيلم هوليوود الأعلى ربحا في السعودية في عام 2021 هو «سبايدر مان: نو واي هوم» الذي حقق 11.2 مليون دولار، ليحتل المرتبة الثانية على الرسم البياني.

واحتل فيلم الكوميديا المصرية، «مش أنا»، الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني، المرتبة الخامسة في مخطط شباك التذاكر السعودي لعام 2021 بحصوله على 8.2 مليون دولار، بينما حصل إصدار آخر من مصر باسم «ماما حامل» على 5.9 مليون دولار.

وقال «فاريتي»: من الواضح أن الارتفاع الكبير في إجمالي إيرادات شباك التذاكر السعودي يتزامن مع انتشار زيادة دور العرض متعددة الشاشات في المملكة العربية السعودية من 33 موقعا في بداية عام 2021 إلى 53 موقعا بحلول ديسمبر 2021، بزيادة 20 موقعا جديدا، وفقا لشركة «كومكاست».

وتملك المملكة العربية السعودية لديها الآن 430 شاشة والعدد في تزايد، وفقا للأرقام التي تم الكشف عنها في ديسمبر الماضي، ولديها هدف طموح لزيادة العدد إلى 2600 شاشة بحلول عام 2030. واختتم الموقع: «يتوقع العديد من شركات التحليل الاقتصادي، بما في ذلك برايس ووترهاوس كوبرز، أن السعودية ستصبح سوقا للأفلام بمليارات الدولارات في السنوات القليلة المقبلة».