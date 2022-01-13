شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فائزين في انتخابات غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وكشف رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية رضا الغامدي لـ ”الخليج 365” أن عدد الناخبين في آخر يوم تصويت وصل حتى الساعة الخامسة من عصر أمس الأربعاء إلى 14300 ناخب. وأشار إلى أنه يفوز بالعضوية 9 أشخاص عن طريق الانتخاب من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وعند التساوي في عدد الأصوات تجري لجنة الانتخابات بحضور لجنة الاعتراضات والطعون القرعة بينهم لتحديد الفائز بالعضوية. وضمت قائمة المرشحين النهائية 18 مرشحا، انبثق عنها 3 مجموعات تضم 11 مرشحا، وكان من يحق لهم التصويت نحو 77.393 ناخبا، فيما خلت قائمة المرشحين من الأجانب.
وكانت اللجنة الإشرافية على الانتخابات قد حددت آلية جديدة لاختيار المرشحين في المجموعات بانتخابات الغرفة، فيما كان التصويت إلكترونيا فقط، بعد أن اختلف نظام الانتخابات عن الأعوام الماضية، إذ كان من الممكن أن يمنح المصوت صوته لجميع مَن في المجموعة كصوت واحد لكل فرد، أو لشخص واحد ضمن المجموعة.