شكرا لقرائتكم خبر عن 565 مليون ريال.. إنفاق المستهلكين بالدمام في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في مدينة الدمام خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 8 يناير الحالي، بلغت 564.924 مليون ريال، مقابل 638.714 مليون ريال، في الأسبوع السابق عليه منخفضة بنسبة 11.6 %، فيما جاءت ثالثة بين المدن الأكثر إنفاقا، بينما بلغ عدد العمليات 5.858 مليون عملية، مقابل 6.139 مليون عملية، بانخفاض قدره 4.6 %.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 3.222 مليار ريال، مقابل 3.641 مليار ريال، منخفضة بنسبة 11.5 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.618 مليار ريال، مقابل 1.809 مليار ريال، منخفضة بنسبة 10.6 %.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 383.694 مليون ريال، مقابل 450.579 مليون ريال، منخفضة بنسبة 14.8 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 330.100 مليون ريال، مقابل 378.752 مليون ريال، منخفضة بنسبة 12.8 % على أساس أسبوعي.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية فإن إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع بلغت نحو 10.226 مليار ريال، مقابل 11.839 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، منخفضة بنسبة 13.6 %، فيما بلغ عدد العمليات 122.898 مليون عملية، مقابل 132.018 مليون عملية، منخفضة بنسبة 6.9 %.

ووفقا للتقرير تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بقيمة 1.475 مليار ريال، مقابل 1.834 مليار ريال، متراجعا بنحو 19.6 %، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 6.8 %، مسجلا 27.881 مليون عملية، مقابل 29.910 ملايين عملية.

وأفاد التقرير بأن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.452 مليار ريال، مقابل 1.598 مليار ريال، بانخفاض قدره 9.1 %، فيما انخفض عدد العمليات بنحو 7 %، مسجلا 35.482 مليون عملية، مقابل 38.167 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.029 مليار ريال، مقابل 1.162 مليار ريال، منخفضا بنسبة 11.5 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية، مسجلا 864.356 مليون ريال، مقابل 1.022 مليار ريال، متراجعا بنسبة 15.5 %، فيما جاء خامسًا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 743.018 مليون ريال، مقابل 844.757 مليون ريال، منخفضا بنسبة 12 %.

وبحسب التقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 657.288 مليون ريال، مقابل 718.996 مليون ريال، منخفضا بنسبة 8.6 %.