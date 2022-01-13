شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت»: 11 مليار ريال قروضا عبر «بوابة التمويل» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في التقرير الأول من سلسلة التقارير المتخصصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: حلول أكثر وخيارات متنوعة». وتضمن التقرير معلومات وإحصائيات عن البرامج والمبادرات والخدمات التي أسهمت في الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة، وعززت قدرته التنافسية ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة وممكنا لتحقيق رؤية 2030 وما بعد.
وبحسب التقرير بلغ إجمالي ضمانات التمويل الصادرة من برنامج «كفالة» 67.7 مليار ريال، في حين أسهمت الشركة السعودية للاستثمار الجريء باستثمارات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.3 مليار ريال، ومن خلال مبادرة استرداد الرسوم الحكومية «استرداد» بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليار ريال.
وقال التقرير: إن شركات التقنية حصلت على أعلى نسبة من تمويل الشركات الناشئة بواقع 73 %.