شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب العجز فى الميزان التجارى أكتوبر الماضى 12.4% والان مع تفاصيل الخبر
وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عجز الميزان التجاري إلى عدة أسباب وفقا لما يلي :
- ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 48.2٪ حيـث بلغـت 3.76 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2021 مقابل 2.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
إرتفعت قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: ( لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 41.1٪،عجائن ومحضرات غذائيه بنسبة 5.0 ٪، فواكه طازجه بنسبة 8.3 ٪ ، سجاد وكليم بنسبة 23.5 ٪).
- انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أسمدة بنسبه 4.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 4.7 % ، أصناف أخري جاهزة من مواد نسيجية بنسبة2.1 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.0 ٪ ).
- ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15.3٪ حيث بلغت 6.39 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 5.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
- يرجع ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 84.5٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 87.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 62.8 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 38.7 ٪).
- انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 28.2%،سيارات ركوب بنسبـة 17.5 ٪،البترول الخام بنسبة 1.2 ٪، لحوم بنسبة 25.4 ٪).