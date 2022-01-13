أخبار البورصة اليوم الأربعاء 12-1-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-1-2022، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، خسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، البدر للبلاستيك، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العامة للصوامع والتخزين. إيقاف تداول 5 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، البدر للبلاستيك، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العامة للصوامع والتخزين.

البورصة تخسر 32 مليون جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، خسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه. البورصة تخسر 32 مليون جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، خسر رأس المال السوقي نحو 32 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772.619 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 241.8 مليون ورقة مالية بقيمة 937 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.39% والعرب على 12.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.1 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 41.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.9 مليون جنيه، 42.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 12060 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4761 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3315 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4182 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1147 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 450 ألف سهم، 16 ألف سهم، 100.1 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للأسمدة والكيماويات 150 ألف سهم، 2684 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 210 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 450 ألف سهم، 16 ألف سهم، 100.1 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للأسمدة والكيماويات 150 ألف سهم، 2684 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 210 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أكتوبر فارما، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بالم هيلز للتعمير، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي 27 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 31550 سهم، 60 سهم، 300 ألف سهم، 150 ألف سهم، 18 سهم، 56 ألف سهم، 150 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2000 سهم، 370 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، شراء 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.20%.

السويدي إليكتريك أعلنت شركة السويدي إليكتريك، تعاقد شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، عقدًا بقيمة 443.4 مليون جنيه لتنفيذ أعمال إنارة طريق بن زايد الجنوبي بدءًا من مسجد الفتاح العليم وحتى الكاتدرائية وتنفيذ أعمال إنارة (هاي ماست) للطريق رقم 11 في المسافة من تقاطعه مع مدينة الفنون حتى تقاطعه مع امتداد محور بن زايد الشمالي بمدينة العاصمة الإدارية، وسيتم تنفيذ العقد خلال 5 أشهر. السويدي إليكتريك أعلنت شركة السويدي إليكتريك، تعاقد شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، عقدًا بقيمة 443.4 مليون جنيه لتنفيذ أعمال إنارة طريق بن زايد الجنوبي بدءًا من مسجد الفتاح العليم وحتى الكاتدرائية وتنفيذ أعمال إنارة (هاي ماست) للطريق رقم 11 في المسافة من تقاطعه مع مدينة الفنون حتى تقاطعه مع امتداد محور بن زايد الشمالي بمدينة العاصمة الإدارية، وسيتم تنفيذ العقد خلال 5 أشهر.





كيما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، توقيع عقدًا مع مجموعة (إير سبلاي) لإنشاء محطة لإنتاج الأكسجين بنظام (BOO) داخل شركة كيما بمحافظة أسوان بإجمالي استثمارات تقدر بـ260 مليون جنيه، ومن المخطط أن يغطي المصنع احتياجات الشركة من الغازات (الأكسجين والنيتروجين) علاوة على توفير الأكسجين اللازم للقطاع الصحي بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة لها، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المحطة خلال الربع الأخير من العام الجاري.





بنك قطر الوطني أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، تحقيق صافي ربح بلغ 7.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة نمو 2%، وبلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 295.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%، وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء 172.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 6%.