شكرا لقرائتكم خبر عن لاب توب HUAWEI MateBook D15 يقدم لك تجربة المكتب الذكى الأفضل فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 والذى جاء فى فئة الأجهزة الفائقة من هواوى أن يحقق مبيعات مرتفعة فى السوق المصرى خلال 2021، وذلك مقارنة بالأجهزة الأخرى من نفس الفئة للشركات المنافسة، وذلك لما يمتلكه الجهاز من مميزات عديدة تجعله احد أفضل الحواسب المحمولة فى 2021، حيث يمتاز بالسرعة المحسّنة بشكل كبير مقارنةً بسابقه ويدعم خاصية العرض على عدة شاشات بين الجهاز اللوحى والحاسوب المحمول، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر ذكاءً من ذى قبل.



لاب توب HUAWEI MateBook D15 (1)



لاب توب HUAWEI MateBook D15 (2)

وتتمثل ميزة تجربة "المكتب الذكي" الجديدة بسهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية لتمكين التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة للعمل والاستخدام الشخصى، وترتقى بتجربة الحاسوب المحمول من كونه أداة إنتاجية إلى رفيق ذكى سيصبح لا غنى عنه لدى المستهلكين الشباب خلال الدراسة وأداء المهام اليومية. وبفضل امتلاكه لمزايا إدارة البيانات الموزعة وإمكانيات جدولة المهام، يعمل الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 بسلاسة مع الأجهزة اللوحية والشاشات الذكية لمضاعفة الإنتاجية والإبداع فى سيناريوهات الاستخدام المختلفة. ويمكن للمستخدمين الحصول على الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 والاستفادة من العروض والخصومات المتوفرة حتى 31 ديسمبر 2021 عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وفروع هواوى Experience Store والموزعين المعتمدين فى مصر.

ويستفيد الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. فعند عرض شاشة الجهاز اللوحى HUAWEI MatePad Pro لاسلكياً على شاشة الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 المحمول عبر تقنية Huawei Share، يمكن الاستفادة من المزايا الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات على الجهاز اللوحى والحاسوب المحمول التى تأتى مع ثلاثة أوضاع هي: وضع المرآة Mirror Mode ووضع التوسيع Extend Mode ووضع التعاون Collaborate Mode.

فى وضع المرآة، كما يوحى الاسم، يستطيع المستخدم استخدام شاشة HUAWEI MateBook D15 على شاشة الجهاز اللوحى، مما يتيح العمل مباشرة على الملفات وتعديل المستندات أو الرسم باستخدام قلم HUAWEI M-Pen الخاص بالجهاز اللوحي. وهناك أيضاً وضع التوسيع الذى يحول الجهاز اللوحى HUAWEI MatePad Pro إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى. ويتيح وضع التعاون Collaborate المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة المختلفة، مما يتيح نقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة عبر السحب والإفلات ببساطة تامة.

وتتخطى ميزة Huawei Share الحدود التى تفصل عادةً بين الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، لإثراء وتعزيز ما يمكن إنجازه على الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 اللوحى الجديد والأجهزة المتصلة الأخرى، ليمكّنكم من أن تصبحوا أكثر إنتاجية وإبداعاً من قبل.