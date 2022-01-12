شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على قيد أسهم "ماكرو كابيتال" برأس مال 115 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) برأس مال مصدر قدره 115.5 مليون جنيه موزعًا على عدد 577.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من غدًا الخميس، ويتم تسكين الشركة بقطاع "رعاية صحية وأدوية".

كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الدولية للصناعات الطبية - ايكمى (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) من 24.2 مليون جنيه إلى 57.7 مليون جنيه بزيادة نقدية تقدرها 33.5 مليون جنيه، موزعًا على عدد 33.5 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسددة بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والزيادة تمثل (الإصدار السادس).

وفي سياق متصل قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قبول طلب إعادة العرض المقدم من شركتي انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعدول عن قرار لجنة القيد فيما يخص الالتزام المالي الموقع على الشركتين.

وسبق أن أعلنت أعلنت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، في 12 إبريل الماضي، إرجاء طرح أسهم الشركة بالبورصة، وما يترتب على ذلك من تأجيل بدء التداول على أسهمها لتوقيت آخر، مرجعة السبب في ضوء دراسة مدى استيعاب السوق للطروحات المتزامنة سواء خلال الأيام الماضية أو خلال الفترة القليلة القادمة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن خطة الطرح في توقيت أكثر ملائمة لاستيعاب السوق لإمكانيات ومقومات الشركة وحجم الطرح.