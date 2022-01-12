شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تناقش تعافى سلاسل التوريد بعد الوباء منتصف يناير بمعرض إكسبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف جناح مصر فى مركز دبى للمعارض (DEC) داخل إكسبو_2020 فى 16 يناير الجارى، ندوة لمناقشة تعافى سلسلة التوريد بعد الوباء فى هيئة قناة السويس، واستدامة الصناعة البحرية، وتغير المناخ واللوائح البيئية، وإنترنت الأشياء والصناعة البحرية، وذلك بحضور المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة من الخبراء والمسؤولين.

وتأتى هذه الندوة من منطلق تأثير قناة السويس بشكل إيجابي على جميع جوانب الحياة على مدار أكثر من 150 عامًا، حيث تم وضعها بشكل استراتيجي على جانبي جميع طرق التجارة العالمية؛ لتربط الزوايا الأربع للعالم بأكمله على مدار الساعة.