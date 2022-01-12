شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 وعيار 21 بـ 795 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالسوق المصري، وذلك بعد عدة اضطرابات وتغير كبير في الأسعار بين الصعود والهبوط خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع تغير مستمر في سعر اونصة الذهب في البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الذهب بمصر، وتغيرت أسعاره عدة مرات، ليستقر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 795 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 908.5 جنيهات.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 18 سجل 681.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.

أونصة الذهب 1871 دولارا.

الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف اليها أسعار المصنعية التي تختلف من شركة إلي أخري ومن تاجر إلي آخر، كذلك يضاف علي الذهب عند شراءه الدمغة ورسوم تتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه في الجرام من عيار 21.

كانت أسعار الذهب شهدت صعود متكرر عالميا في ظل تصريحات أمريكية بشأن مستقبل الفائدة، لكن المعدن الأصفر شهد اليوم الأربعاء 12 يناير تراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية بحثا عن أدلة على اتجاه أسعار الفائدة بعد أن أسهمت تصريحات أقل تفاؤلا لرئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، في صعود المعدن الأصفر في الجلسة السابقة.

وقال باول إن الفيدرالي مصمم على محاربة التضخم، وبعيدا عن تقليص نمو الوظائف، فإن التحول إلى معدلات فائدة أعلى وتقليص ممتلكاته من الأصول أمر ضروري للحفاظ على التوسع الاقتصادي الحالي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.19 دولارات للأونصة بحلول الساعة 03:51 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله أمس الثلاثاء، أما سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة فاستقر عند 1818.70 دولار.