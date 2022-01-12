شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، القلعة للاستشارات المالية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، سيدي كرير للبتروكيماويات، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 12049 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 14353 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4756 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2279 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3336 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4197 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 450 ألف سهم، 16 ألف سهم، 100.1 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للأسمدة والكيماويات 150 ألف سهم، 2684 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 210 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أكتوبر فارما، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بالم هيلز للتعمير، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي 27 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 31550 سهم، 60 سهم، 300 ألف سهم، 150 ألف سهم، 18 سهم، 56 ألف سهم، 150 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2000 سهم، 370 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.20%.

في سياق آخر، أعلنت شركة السويدي إليكتريك، تعاقد شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، عقدًا بقيمة 443.4 مليون جنيه لتنفيذ أعمال إنارة طريق بن زايد الجنوبي، بدءًا من مسجد الفتاح العليم وحتى الكاتدرائية، وتنفيذ أعمال إنارة (هاي ماست) للطريق رقم 11 في المسافة من تقاطعه مع مدينة الفنون حتى تقاطعه مع امتداد محور بن زايد الشمالي بمدينة العاصمة الإدارية، وسيتم تنفيذ العقد خلال 5 أشهر.

في سياق منفصل، أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، توقيع عقدًا مع مجموعة (إير سبلاي) لإنشاء محطة لإنتاج الأكسجين بنظام (BOO) داخل شركة كيما بمحافظة أسوان بإجمالي استثمارات تقدر بـ260 مليون جنيه، ومن المخطط أن يغطي المصنع احتياجات الشركة من الغازات (الأكسجين والنيتروجين) علاوة على توفير الأكسجين اللازم للقطاع الصحي بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة لها، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المحطة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

من جهتها، أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، تحقيق صافي ربح بلغ 7.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة نمو 2%، وبلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 295.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%، وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء 172.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 6%.