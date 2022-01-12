شكرا لقرائتكم خبر «معادن» ضاعفت إيراداتها 10 مرات وتستهدف الحياد الكربوني بحلول 2050 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان التزام الصندوق بالاستثمار في قطاع التعدين، مبينا أنه يعد أحد القطاعات الاستراتيجية للصندوق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال الرميان في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض أمس، بحضور وزراء وممثلين لعدد من الدول ومنظمات دولية، إن الصندوق لديه بطل في قطاع التعدين وهو شركة «معادن»، التي ضاعفت إيراداتها 10 مرات في آخر 10 سنوات لتصبح من أهم المشغلين في العالم والمنطقة، مشيرا إلى أن معادن تهدف إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وأضاف خلال مشاركته - عن بعد - أن «معادن» تنظر إلى الاستثمار في نموها عبر استغلال أفضل للأموال وتوسيع أنشطتها لا سيما في الذهب، وتبحث استخدام تقنيات متقدمة في استغلال المعادن مستقبلا، حيث تعمل «معادن» مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاوست» لتطوير ابتكار جديد لاستخراج المعادن من البحار.

وأوضح أن التعدين من أهم القطاعات في العالم وتعتمد عليه الكثير من الصناعات، مبينا أن السعودية تمتلك موارد طبيعية ضخمة ومعادن لم تستغل بقيمة نحو 1.3 تريليون دولار، وتعمل على إعادة صياغة مستقبل قطاع التعدين.

وقال إن الكثير من الصناعات المستقبلية تعتمد على قطاع التعدين، مفيدا بأن منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وأفريقيا يعد التعدين المنصة الرئيسية فيها. وأضاف أن قطاع التعدين هو الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المملكة لديها موارد طبيعية ضخمة ولديها فرص واعدة في الاستثمار في إمكانات قطاع التعدين.