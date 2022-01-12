14 % عائد محفظة استثمارات «التأمينات».. و118 مليارا مصروفات منافع تأمينية في 2021

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وكشفت المؤسسة في تقريرها الختامي لأهم منجزات عام 2021، عن صرفها لأكثر من 118 مليار ريال كمصروفات منافع تأمينية، وتقديم خدمات ومنافع تأمينية لأكثر من 12 مليون عميل ما بين متقاعد ومشترك ومستفيد، مسخرة كافة جهودها لتحقيق تطلعاتهم والارتقاء بخدماتهم.
وأوضحت أن عدد المعاملات المنجزة خلال عام 2021 بلغ أكثر من 37 مليون معاملة، وتجاوز عدد زوار البوابة الالكترونية 26 مليون زائر، كما تجاوز عدد المسجلين الجدد 1.9 مليون عميل، وبلغ عدد تعاريف المعاش المصدرة خلال ذات الفترة أكثر من 1.7 مليون تعريف الكتروني بالمعاش، وتخطت عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة من متاجر التطبيقات الذكية حاجز 1.9 مليون تحميل جديد.
ونالت التأمينات الاجتماعية نسبة 93% في رضا المستفيدين عن برنامج دعم المتعطلين عن العمل «ساند»، وذلك بحسب ما كشفته نتائج قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف، الصادرة عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» الذي قام بدراسة قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف للربع الأول من عام 2021.
وحققت التأمينات الاجتماعية على الصعيد التقني قفزات متسارعة وكبيرة خلال عام 2021 سهلت فيها على العملاء تعاملهم مع المؤسسة ومكنت المؤسسة في الوقت ذاته من إنجاز أعمالها بكفاءة وفعالية، حيث حققت المؤسسة مركزا متقدما في نتائج مرصد الخدمات الحكومية، جعلتها ضمن النطاق البلاتيني، وهو الأعلى في نضج الخدمات الالكترونية، كما حصلت المؤسسة على جائزة درع الحكومة الذكية عن فئة العمل عن بعد لعام 2021.
التأمينات الاجتماعية خلال 2021:
- عائد سنوي لمحفظة الاستثمارات +14%
- صرف +118 مليار ريال مصروفات منافع تأمينية
- تقديم خدمات ومنافع تأمينية لـ +12 مليون عميل
- عدد المعاملات المنجزة +37 مليون معاملة
- عدد زوار البوابة الالكترونية +26 مليون زائر
- عدد المسجلين الجدد +1.9 مليون عميل
- عدد تعاريف المعاش المصدرة +1.7 مليون تعريف
- عدد مرات تحميل التطبيق +1.9 مليون تحميل
- نسبة رضا المستفيدين عن برنامج «ساند» 93%
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