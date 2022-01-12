شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الفالح: تطبيق 80 % من مستهدفات تحديث الاستثمار بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ جلسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ضمن جلسة النقاش "جذب الاستثمارات التعدينية" في ⁧‫مؤتمر التعدين الدولي‬⁩، للحديث حول مستقبل المملكة في قطاع التعدين وتعزيز دورها كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن مدينة الملك عبدالله ستتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة، مشيراً إلى العمل على تأسيس مراكز تحكيم تجارية لدعم بيئة الاستثمار، وتطبيق 80 % من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار بالمملكة، إضافة 14 ألف كيلومتر من الخطوط الحديدية ستعزز بنية النقل التحتية.