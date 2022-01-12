شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «سعودي - تونسي» في الطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في الجمهورية التونسية نائلة القنجي، تتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.

وتهدف المذكرة إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الشقيقين في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.

وتشمل المذكرة التعاون في مجالات إدارة الطلب على الطاقة المتجددة، والخبرات المتوافرة عن التعرفة المتغيرة بحسب زمن الاستخدام وإزاحة الأحمال، والتشغيل الموثوق والمستدام لأنظمة الطاقة وتشجيع الاستهلاك الذكي لها، والمؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.

وتضمنت مذكرة التفاهم تشجيع إقامة ندوات مشتركة ودورات تدريبية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء الشراكات في هذا المجال.