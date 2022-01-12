شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تشجيع من الرئيس السيسي لشباب الفنون والحرف التراثية فى معرض "تراثنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية جناح معرض تراثنا المقام على هامش منتدى شباب العالم وشاهد منتجات أصحاب المشروعات المتنوعة من مختلف المحافظات وأكد على مواصلة دعم أصحاب المشروعات لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذه الزيارة تأتى لتؤكد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه المستمر لقطاع الحرف اليدوية والتراثية حيث تم تنظيم ثلاث دورات متتالية لمعرض تراثنا تحت رعايته، وبحضوره مما يعطى رسالة قوية للآلاف من العاملين في هذا القطاع بأن الدولة ستعمل على مساندتهم وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لمساعدتهم على الارتقاء بمنتجاتهم والوصول بها للأسواق العالمية. وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بفتح معرض دائم لأصحاب الحرف اليدوية بالقاهرة.

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد نظم جناحا لمعرض تراثنا للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك على هامش منتدى شباب العالم (النسخة الرابعة) والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10- 13 يناير الجاري حيث شارك عدد من العارضين والفنانين من أصحاب المشروعات اليدوية والمنتجات التراثية المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويُعتبر منتدى شباب العالم والذي يُعقد برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أكبر التجمعات الشبابية العالمية، حيث يشارك فيه شباب وباحثون من معظم أنحاء العالم، فضلًا عن ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة المعنية بالجهود التنموية الهادفة لتحسين أوضاع الشباب فضلا عن ممثلين من الجامعات والأكاديميات والمجتمع المدني.

ويأتي تنظيم معرض تراثنا بهدف إطلاع الوفود الشبابية المشاركة على تجربة مصر في إحياء الحرف اليدوية والتراثية وزيادة مساهمتها في دفع الاقتصاد الوطنى عن طريق تطويرها والارتقاء بجودتها ومساعدة أصحاب المشروعات على تصدير منتجاتهم مما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة خاصة للشباب والفتيات وهو ما يعد من أهم أهداف رؤية مصر 2030.