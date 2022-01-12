شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-1-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-1-2022، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر ببداية التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.77 جنيه للشراء، و 17.90 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.70 جنيه للشراء، و 17.86 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.77 جنيه للشراء، و 17.93 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.74 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.74 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.77 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر17.77 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.77 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة17.79 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.78 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.82 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.