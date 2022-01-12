شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن متابعة حركة الأسعار في الأسواق تكشف تحرك طفيف في أسعار الجوافة إلى مستويات 7 جنيهات وكذلك الليمون إلى 9 جنيهات للكيلو، والرمان إلى مستوى 9 جنيهات والفراولة سجلت مستوى متوسط عند 7 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة، أن أسعار الخضروات تواصل استقرارها وسجل سعر الطماطم من 2 جنيه إلى 3.5 جنيهات في سوق الجملة، ويصل إلى المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، والبصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7 جنيهات والفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات والفلفل رومي 5 جنيهات.

وأضاف النجيب، أن سعر الخيار الصوب يسجل 2.5 إلى 4.5 جنيه والبامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات والسبانخ 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو .

وجاء في نشرة أسعار سوق العبور، أن المانجا تشهد طلب محدود عليها وسط تسجيل سعر مرتفع نسبيا إلى 25 جنيها بسبب انتهاء الموسم، وسجل الأناناس 35 جنيها والحرنكش 11 جنيها والكمثري 25 جنيها والخوخ 20 جنيها والافوكاتو 45 جنيها.

أسعار البرتقال البلدي 3 جنيهات والسكري 4 جنيهات وأبو سرة 5 جنيهات واليوسفي 2.5 إلى 4 جنيهات، العنب الأصفر 20 جنيها، العنب الأسود 20 جنيها.