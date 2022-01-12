ملاك مشاريع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بين التعثر المالي والسجن

يقوم عدد كبير من ملاك كمبوند سراي وكمبوند تاج سلطان التابعين لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بتحرير محاضر يوميا في أقسام الشرطة ، لتضررهم من ممارسات الشركة معهم وعدم قدرتهم على التواصل مع خدمة العملاء، للوصول لحلول للمشاكل التي تعرضوا لها على يد الشركة.

بدأت المشكلة مع جائحة كورونا والتي كانت سبب في تضرر الكثيرين من الملاك حيث فقد الكثيرين منهم مصدر رزقهم وبناءاُ علية لم يعد باستطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم فتوجه بعضاً منهم الى الشركة لمحاولة تاجيل الاقساط حتى تتحسن امورهم المادية

وطالب عدد من العملاء بفسخ التعاقد وخصم ال7% من قيمة الوحدة في مقابل الحصول على أموالهم بنظام القسط كما ينص العقد، ولكن قامت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير برفض كل هذه الطلبات، بل وقامت الشركة بتهديد العملاء بأخذ الاجراءات القانونية ضدهم في حالة التأخر في سداد الاقساط، ولم تراعي الشركة ظروف عملائها بل قامت بالفعل برفع قضايا والحصول على احكام بسجن عملائها وقد تعرض البعض للإيقاف بسبب هذه الاحكام.

وعلى الجانب الاخر قام بعض العملاء برفع قضايا على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالمطالبة بفسخ التعاقد قضائيا وقد تم بالفعل الحكم لصالحهم بفسخ التعاقد ورد الشيكات والمبالغ المدفوعة الا ان الشركة مستمرة في تعسفها وطريقة تعاملها مع عملائها ورفضت تنفيذ احكام الفسخ وقامت بالاستئناف عليها.

ويبقى السؤال لمسئولي شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير هل من اجل تحقيق ارباح للشركة يسجن عملاءكم الذين وثقوا في شركتكم ؟



يذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حصلت على قرض بمئات الملايين ولا أحد يعلم أين تم إنفاق هذه الأموال، في حين التزم جميع العملاء بالدفع لمدة 4 سنوات.