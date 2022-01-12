شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن أدلة على اتجاه أسعار الفائدة بعد أن أسهمت تصريحات أقل تفاؤلا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في صعود المعدن الأصفر في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1818.19 دولارات للأوقية (الأونصة)‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله أمس الثلاثاء.

أما سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة فاستقر عند 1818.70 دولار.

قال إيليا سبيفاك ، محلل إستراتيجي العملات في ديلي فيكس "جلسة تأكيد (ترشيح) رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (جيروم) باول (لفترة ثانية) لم تجلب أي تفاؤل إضافي يتجاوز ما كان يبحث عنه السوق بالفعل