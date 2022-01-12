شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الملتقى العالمى لمطورى الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنظَم نسخة عام 2022 من الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية في الفترة من 20 إلى 30 يناير من خلال فعاليات مباشرة وأخرى عبر الإنترنت، تحت شعار "الابتكار، التعاون، التجربة" وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات.

والملتقى هو أكبر مسابقة عالمية لتطوير الألعاب الرقمية وتُنظَم في جميع أنحاء العالم، ويمثل المنتدي تحدٍ فكري يقوم من خلاله المشاركون باستكشاف أدوات تكنولوجية جديدة.

يختبر المنتدى مهارات المشاركون من خلال تصميم لعبة جديدة وتطويرها واختبارها وإطلاقها في غضون 48 ساعة، وخلال الملتقى، يشاهد المشاركون في اليوم الأول، كلمة رئيسية قصيرة بالفيديو مع نصائح من مطوري الألعاب الرائدين، ثم يتم الإعلان عن موضوع سري.

يتم بعد ذلك تحدي جميع المواقع في جميع أنحاء العالم لصنع ألعاب تستند إلى نفس الموضوع، مع استكمال الألعاب الأخرى التي يتم تطويرها، ويساعد الملتقى العالمي على تعزيز صداقات جديدة، بين المطورين من كافة أنحاء العالم، وزيادة الثقة والفرص داخل المجتمع.