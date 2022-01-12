شكرا لقرائتكم خبر عن جلوبال تايمز: المملكة تجذب أعين السائحين العالميين بمسابقات جمال الهجن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «الإبل شكلت جزءا من الهوية السعودية منذ فترة طويلة، وتنظيم مسابقة رسمية للنساء خطوة كبيرة إلى الأمام»

أشاد موقع «جلوبال تايمز» العالمي بسياحة الصحراء الفريدة، التي تتميز بها المملكة، خاصة خلال مسابقات جمال الهجن، التي تشهد استعراضاً لأجمل وأندر فصائل الإبل من حول العالم.

وسلط الموقع الضوء على استعراض السعوديين لحيواناتهم من الهجن، خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في منطقة الرماح، على بعد حوالي 161 كيلومتراً شرق العاصمة الرياض، المملكة العربية السعودية.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «قدم المهرجان جولة ممتعة لاستعراض الجمال الفريد الذي تتمتع به الإبل».

أيضاً، امتدح موقع عالمي آخر باسم «فينوم بينا بوست»، عرض النساء السعوديات، لأول مرة في المملكة، للإبل خاصتهن في مسابقة ملكة جمال «سفن الصحراء» الثمينة.

ونقل الموقع عن لمياء الرشيدي، 27 عاماً، التي شاركت في مسابقة جمال الإبل في نسختها النسائية: «أتمنى أن أصل إلى مرتبة متقدمة في المسابقة إن شاء الله».

وقالت الرشيدي، التي تمتلك عائلتها 40 جملاً: «لقد كنت مهتمة بالإبل منذ أن كنت صغيرة، والآن تحقق حلمي».

ويتم الحكم على جمال الإبل بناءً على عدة معايير، لكن شكل وحجم الشفتين والرقبة والسنام هي السمات الرئيسية.

أيضاً، تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، والاستثمار بكثافة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة.

وفي هذا الصدد، قالت منيرة المشخص، وهي مشاركة أخرى في الحدث: «الإبل شكلت جزءا من هويتنا منذ فترة طويلة، لكن تنظيم مسابقة رسمية للنساء يعد خطوة كبيرة إلى الأمام».

وأضافت: «سيزيد هذا الحماس للمهرجان، ويرفع من قيمة الإبل»، إضافة إلى إقبال السائحين على المملكة للاستمتاع بجمال الصحراء، وحضور هذه المسابقات.

جدير بالذكر أن المهرجان الذي يستمر 40 يوماً، وانطلق الشهر الماضي، هو حدث بدوي سنوي يجذب المربين من جميع أنحاء الخليج والحضور من السائحين العالميين، ويقدم جوائز مالية إجمالية ضخمة للمشاركين.