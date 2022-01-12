شكرا لقرائتكم خبر عن فوغ بيزنس: الرياض على الطريق الصحيح نحو التحول لعاصمة الموضة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «العلامات التجارية العالمية الفاخرة تتطلع إلى المنطقة ومواردها الغنية من العملاء ذوي الإنفاق المرتفع»

أكدت مجلة «فوغ بيزنس» العالمية أن هناك طفرة في عالم الجمال والموضة تشهدها الرياض حالياً، حيث أصبحت مرشحة بقوة للتحول إلى عاصمة الموضة الخليجية خلال السنوات القليلة المقبلة، وتدخل في منافسة قوية مع كل من دبي والدوحة للحصول على هذا اللقب.

وقالت المجلة: «تحتل دبي موقعاً متميزاً في الوقت الحالي، لكن مع ازدهار مبيعات الرفاهية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، تتنافس الرياض والدوحة أيضاً على المركز المهيمن».

وأضافت «فوغ بيزنس» في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إن هناك تحركات كبيرة بعالم الموضة في طريقها إلى الظهور بمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأردفت: «في الوقت الذي تتطلع فيه العلامات التجارية العالمية الفاخرة إلى المنطقة ومواردها الغنية من العملاء ذوي الإنفاق المرتفع، يجري سباق جديد عبر المدن الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وحتى الكويت لتكون عاصمة الموضة في المنطقة على المدى الطويل».

ويوجد قاعدة جماهيرية عريضة من محبي الموضة ذوي الموارد المالية الجيدة، ممن يقبلون على أحدث الصيحات والعلامات التجارية العالمية، مما يقوي من مركز المملكة في هذا السباق.