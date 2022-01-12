شكرا لقرائتكم خبر عن 11.85 % ارتفاعا في حاويات المسافنة خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقّقت موانئ السعودية ارتفاعا لافتا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة (11.85 %)، وإجمالي وصل إلى نحو 442.800 حاوية قياسية، فضلا عن تسجيل ارتفاع في أعداد الحاويات المناولة الصادرة والواردة خلال شهر ديسمبر لعام 2021م، وذلك بنسبة (3.28 %)، وإجمالي بلغ أكثر من 841 ألف حاوية قياسية، مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2020م.

وسجّلت موانئ السعودية ارتفاعا في أعداد المواشي بنسبة (101.57 %) وبإجمالي وصل لنحو 350 ألف رأس من الماشية المستوردة، وارتفاعا في إجمالي المواد الغذائية بنسبة (3.76 %) بواقع بلغ أكثر من 1.8 مليون طن.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن «موانئ»، فقد سجلت موانئ السعودية أيضا خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفاع عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، من أبرزها ارتفاع أعداد السفن بنسبة (6.21 %)، وبواقع وصل إلى 1.163 سفينة، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة (58 %) بواقع 76 ألف راكب.

وبالمقابل، سجلت موانئ السعودية انخفاضا في حجم أطنان البضائع العامة بنسبة (3.54 %) وإجمالي بلغ نحو 25.4 مليون طن، وانخفاضا في أعداد السيارات بنسبة (15.62 %)، وإجمالي وصل إلى 75 ألف سيارة.