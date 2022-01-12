شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS 915 إشتبه مصطفى فاضل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى يحمل 3 حقائب نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثله وتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف نجاح لطفى مأمور الجمرك وأحمد الدلهماوى مشرف الصالة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 19كيلو من خصلات الشعر الطبيعى داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.