شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تراجعها اليوم الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، في ظل زيادة المعروض من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية وتحسن الطقس.

وتراجعت أسعار الغاز تسليم الشهر المقبل في بورصة أمستردام اليوم بنسبة 2ر5%، في حين أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن نصف حوالي 80 شحنة غاز طبيعي مسال أمريكي تتجه إلى أوروبا، في حين أعلنت 25 شحنة وجهتها النهائية بالفعل. ووصلت كميات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى موانئ شمال غرب أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر .2019