«تسلا» تشتري النيكل من تالون ميتالز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية عقدا لشراء معدن النيكل المستخدم في صناعة سياراتها من شركة تالون ميتالز كورب.

وبحسب العقد ستورد تالون ميتالز متركزات النيكل التي تنتجها من مشروع تاماراك نيكل في مقاطعة أتيكين بولاية مينسوتا الأمريكية. ويأتي تنفيذ الاتفاق في أعقاب فترة اختبار قامت به تسلا ومفاوضات طويلة بين الجانبين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تالون هنري روين «هذا الاتفاق بداية شراكة مبتكرة بين تسلا وتالون لإنتاج مواد البطاريات من المنجم إلى البطارية مباشرة. وتلتزم تالون بأقصى المعايير بشأن الإنتاج المسؤول والتي يمكن تتبعها بالكامل مع إصدار أقل قدر ممكن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تالون متحمسة لدعم مهمة تسلا في تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة».

وتعتزم تسلا شراء 75 ألف طن من متركزات النيكل على مدى ست سنوات إلى جانب كميات أقل من الكوبالت وخام الحديد بحسب أسعار بورصة لندن للمعادن. ووفق موقع مينينج دوت كوم المتخصص في متابعة سوق التعدين في العالم فإن قيمة الصفقة وفقا لسعر النيكل حاليا تصل إلى 1.5 مليار دولار.

في سياق آخر حصلت تسلا الأمريكية على فرص أخرى لإجراء المزيد من الاختبارات الأولية على سياراتها في مصنعها في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، وذلك على الرغم من عدم حصولها على ترخيص نهائي للمصنع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة البيئة في ولاية براندنبورج الألمانية إنه تم توسيع نطاق التصريح الموقت للاختبارات لـ250 هيكل سيارة وتمديده وذلك بناء على طلب من تسلا.

وأضافت أن تسلا قالت إن نتائج الاختبارات لم تكن مرضية، وتابعت إنه لهذا السبب وافق المكتب المحلي للبيئة على طلب لإجراء اختبارات على ما يصل إلى 2000 هيكل سيارة آخر.

وكان رئيس تسلا إيلون ماسك يأمل في إمكانية بدء إنتاج السيارات الكهربائية في جرونهايده في العام الماضي، لكن إرفاق طلب بخصوص إنشاء مصنع للبطاريات مع طلب إنشاء مصنع السيارات أطال إجراءات نظر الطلب.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة البيئة بأن نظر الطلب يمر بالمرحلة الأخيرة. وتبني تسلا مصنع السيارات في جرونهايده استنادا إلى تصاريح موقتة.