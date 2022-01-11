شكرا لقرائتكم خبر النطاق السعري لسهم أنابيب الشرق المتكاملة بين 72 و80 ريالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، والتي ستنتهي في 17 يناير الحالي، مبينة أنه تم تحديد النطاق السعري بين 72 ريالا و80 ريالا للسهم الواحد.

وأوضحت شركة الأهلي المالية بصفتها مستشارا ماليا، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة أنابيب الشرق، أن عملية الطرح تتمثل بـ 6.3 ملايين سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأسمال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.

وأكدت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة يبلغ 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 1.049 مليون سهم.

وأشارت إلى أن المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 6.3 ملايين سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وأشارت إلى أنه في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 5.69 ملايين سهم – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

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