ربط مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية بمنصة «إيفاء»

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وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الربط سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين من الشركات والمكاتب الهندسية والأفراد، مبينا أنها تمكن مخالفي النظام من إتمام الاستعلام عن المخالفات الصادرة، وإشعار المخالفين آليا، والتحصيل ومتابعة التقرير المرتبط بالمخالفة، مشيرا إلى أن المخالفات المرصودة يتم إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات المهنية المشكلة بقرار من وزير التجارة لإيقاع العقوبات اللازمة وفق النظام، مفيدا بأنه يمكن لمخالفي النظام الاعتراض على المخالفات والغرامات خلال 60 يوما من صدور قرار لجنة النظر في المخالفات.
وأضاف أن الخدمة تعد خطوة تطويرية في خدماتها لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي؛ تمكينا للمستفيدين من أصحاب الأعمال والمنشآت الهندسية والأفراد لاستعراض مخالفاتهم المرتبطة بنظام المزاولة بطريقة سهلة ودقيقة على مدار الساعة؛ توظيفا لأحدث التقنيات للوصول إلى أعلى مستويات الموثوقية، مؤكدا اهتمام الهيئة بدعم مفهوم الخدمات الالكترونية.
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