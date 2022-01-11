شكرا لقرائتكم خبر بدء مرحلة التأهيل لعقود الإسناد ذات الأولوية في 8 موانئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للموانئ بدعم من المركز الوطني للتخصيص عن البدء بمرحلة تأهيل المستثمرين لمشروع عقود الإسناد ذات الأولوية لثمانية عقود إسناد جديدة للمحطات متعددة الأغراض في ثمانية موانئ تجارية وصناعية في المملكة.

وتهدف هذه العقود إلى تقديم العديد من الخدمات ذات العلاقة بالحاويات والبضائع العامة وبضائع الدحرجة والبضائع السائبة والمواشي، كما ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين، وستسهم كذلك في تعزيز مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن تقديم طلبات التأهيل متاح لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية. وستُؤهَّل الشركات بناءً على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة، وتستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى 9 فبراير 2022م .

8 عقود إسناد جديدة للمحطات متعددة الأغراض:

