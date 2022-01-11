بدء مرحلة التأهيل لعقود الإسناد ذات الأولوية في 8 موانئ

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وتهدف هذه العقود إلى تقديم العديد من الخدمات ذات العلاقة بالحاويات والبضائع العامة وبضائع الدحرجة والبضائع السائبة والمواشي، كما ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين، وستسهم كذلك في تعزيز مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
يذكر أن تقديم طلبات التأهيل متاح لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية. وستُؤهَّل الشركات بناءً على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة، وتستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى 9 فبراير 2022م .
8 عقود إسناد جديدة للمحطات متعددة الأغراض:
- تقديم العديد من الخدمات الجديدة
- رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين
- تعزيز مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا
- تقديم طلبات التأهيل
- متاح لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية
- التأهيل بناء على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة
- مرحلة تقديم طلبات التأهيل مستمرة حتى 9 فبراير 2022
- تحميل وثيقة طلب التأهيل عبر: https://mwni.co/RFQ01
- الاستفسار عبر: Priority.concessionmawani.gov.sa
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