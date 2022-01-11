شكرا لقرائتكم خبر إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء أسماء النطاقات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الوكلاء المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.
وأكدت الهيئة أن اعتماد الوكيل لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة يتطلب تلبية عدد من الاشتراطات والتنظيمات والإجراءات تتضمن معايير لإثبات الأهلية من بينها: أن تكون الجهة المتقدمة شركة محلية ومسجلة بمنصة تك المخصصة للمنشآت العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وإثبات خبراتها في الأنشطة ذات العلاقة بالاستضافة وتقديم الخدمات الالكترونية، بالإضافة إلى تقديم صاحب الطلب عرضا تفصيليا يوضح جميع جوانب الخطة الفنية والتسويقية لتحقيق المتطلبات.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي لتمكين الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها من خلال تقديم الخدمات المضافة والمبتكرة للمستخدمين في المملكة.
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