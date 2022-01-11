شكرا لقرائتكم خبر 5300 موقع معدني في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح رئيس مجلس إدارة تعاونية (الجيولوجيون السعوديون) البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، أن المملكة تحتوي على عدد من الكنوز المعدنية، مبينا أن عمليات الاستكشاف المعدني أظهرت اكتشاف ما لا يقل عن نحو 5300 موقع معدني من مختلف أنواع المعادن والصخور الفلزية واللافلزية، ومواد البناء وأحجار الزينة والأحجار الكريمة.

وبين أن الصخور النارية والمتحولة توجد في الدرع العربي الذي تبلغ مساحته 630 ألف كلم2، أي نحو ثلث مساحة المملكة بنسبة 32%، وتتركز في المعادن الفلزية ومنها: ذهب وفضة ونحاس وقصدير وحديد، وكذلك العناصر النادرة والمشعة وغيرها في صخور الدرع العربي، مضيفا أنه من المتوقع بإذن الله أن تسفر نتائج المسح المعدني الشامل للدرع العربي عن اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية.

ولفت إلى أنه لأهمية المعادن في المملكة والعمل على استثمارها كركيزة اقتصادية ثالثة لاقتصادنا الوطني، بعد النفط والبتروكيمياويات، فقد أولتها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة بنشاط وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا المجال من عمليات مسح معدني شامل للدرع العربي وغيره، ووضع أسس الاستثمار المعدني، وعقد الندوات والورش المحلية والرحلات الجيولوجية الميدانية والمؤتمرات الدولية، ومنها «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تنطلق أعماله اليوم.

وأبان أن مؤتمر التعدين العالمي تميز بمبادرة جميلة وهي إشراك المجتمع والوسطين الأكاديمي من أساتذة وطلاب والصناعي من رجال أعمال وغيرهم، في فعاليات ثقافية جيولوجية وتعدينية سابقة لعقد المؤتمر، وذلك من خلال ورش ليوم كامل ورحلات جيولوجية تعدينية ليوم كامل في كل من المدينة المنورة وجدة والرياض.

وأفاد بأن جمعية «الجيولوجيون السعوديون» أعدت لورش ورحلات الجيولوجيا والتعدين ونسقت لها، وأعدت وطبعت 8 كتيبات و19 جدارية (بوستر) تتعلق بالجيولوجيا والتعدين.