شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.651 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهى العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية ايكمى، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية. إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهى العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية ايكمى، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.651 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.651 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.6 مليون ورقة مالية بقيمة 985.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 39.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.14%، والعرب على 7.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.6 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14330 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4740 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 94.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.66%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 149.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.30%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 14.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.85%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.754 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 28.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.88%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 19.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.61%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 20.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.454 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 24 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.