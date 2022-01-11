شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تدأول متوسطة، وخسر رأس المال السوقى 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.651 مليار جنيه.



إيقاف تدأول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية ايكمى، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية. إيقاف تدأول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية ايكمى، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقى 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.651 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقى 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.651 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.6 مليون ورقة مالية بقيمة 985.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 39.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.16% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.14%، والعرب على 7.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.53%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.6 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14330 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4740 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركات، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مصر للأسمنت-قنا، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 1.45 مليون سهم، 1500 سهم، 138.5 ألف سهم، 19311 سهما، 329950 سهما، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 18150 سهما، 27852 سهما، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مصر للأسمنت-قنا، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 1.45 مليون سهم، 1500 سهم، 138.5 ألف سهم، 19311 سهما، 329950 سهما، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 18150 سهما، 27852 سهما، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، عبور لاند للصناعات الغذائية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، بى انفستمنتس القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشرقية-إيسترن كومبانى 20 ألف سهم، مليون سهم، 20 سهما، 42 ألف سهم، 200 ألف سهم، 77 ألف سهم، 44 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 260 ألف سهم، 9500 سهم، على التوالي.





القناة للتوكيلات أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، استعداد الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى لطرح مبنى الجمهورية الأثرى المملوك للشركة للإيجار عبر مزاد علنى يقام أول فبراير المقبل لاستغلاله لمدة 8 سنوات قابلة للتجديد، منوهة إلى أن المبنى قد سبق طرحه بالمزاد عام 2018، ورفضت الشركة عرضين لعدم استيفائهم الشروط المالية وألفنية لعملية الاستغلال، وأنه لم يتم تأجيره منذ ذلك الوقت. القناة للتوكيلات أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، استعداد الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى لطرح مبنى الجمهورية الأثرى المملوك للشركة للإيجار عبر مزاد علنى يقام أول فبراير المقبل لاستغلاله لمدة 8 سنوات قابلة للتجديد، منوهة إلى أن المبنى قد سبق طرحه بالمزاد عام 2018، ورفضت الشركة عرضين لعدم استيفائهم الشروط المالية وألفنية لعملية الاستغلال، وأنه لم يتم تأجيره منذ ذلك الوقت.

أسهم خزينةوأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 610.1 ألف سهم خزينة خلال جلسة تدأول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمإلى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 1.19%.