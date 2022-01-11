شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة مصر للتميز الحكومى: 1000 مكتب بريد مميكن بالدورة الأولى للجوائز الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى عن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بالهيئة القومية للبريد المصرى، وذلك استكمالًا لتنفيذ منظومة التميز الداخلية بالوحدات المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية بالجهات المختلفة.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتى انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة، والتى تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسى فى كل الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية للتميز والتى ستكون بدورها مؤهلة للترشح للمنافسة علي جائزة مصر للتميز الحكومى فى الدورات القادمة، مشيرًا إلى مشاركة عدد 1000 مكتب بريد مميكن بالدورة الأولى للجوائز الداخلية تمهيدًا للإعلان عن نتائج أفضل 80 مكتب مميكن على مستوى الجمهورية.

أضاف مصطفى أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية بالهيئة من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بداخل كل مكاتب البريد، والتي تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل في جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قد عقدت ورشة تدريبية تمهيدية لفريق عمل الجوائز الداخلية بهيئة البريد برئاسة محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع إدارة وتنمية رأس المال البشري وممثلي هيئة البريد، وذلك للاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى للتنسيق لعمليات إدارة الجوائز الداخلية.

وخلال الورشة تم التأكيد على أن جائزة مصر للتميز الحكومى سوف تدعم الهيئة وتتابع رحلة التميز الداخلى بها فى كل المراحل الفنية، وذلك فى إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة فى تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مرحلة الجائزة.

كما تم استعراض مهام ومسؤوليات فريق العمل والمخطط العام لإدارة الجوائز الداخلية بدايةً من الإعلان عن الجوائز، وتدريب سفراء التميز وذلك خلال شهر يناير الجاري، ثم فتح باب الترشح لمدة شهر والذي تتبعه عمليات التقييم وصولًا إلى التحكيم واعتماد النتائج وتكريم الفائزين، بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات للاستفادة منها فى عمليات التحسين والتطوير فى الدورات القادمة.

يشار إلى أن عدد مكاتب البريد التى شاركت بجائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية وصل إلى 610 مكتب بريد مميكن فى حين شارك بالدورة الأولى فى عام 2019 عدد 226 مكتب بريد.