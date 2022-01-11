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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة التحلية تعرض ابتكاراتها وخبراتها في مجال كفاءة الطاقة خلال المنتدى الافتراضي الذي تقيمه اليوم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال تحلية المياه وفي مقدمتهم الجامعات والمعاهد البحثية والمنظمات والجمعيات العالمية المتخصصة مثل منظمة تحلية المياه العالمية IDA ومنظمة التحلية الأوروبية EDS وهيئة المرافق السنغافورية PUB إضافة إلى المنظمات المحلية والإقليمية ذات الصلة. وتستعرض خلاله جهودها وقدراتها الابتكارية التي مكنتها من تصميم وتنفيذ منظومات إنتاج ذكية، تعضد الموارد المائية السعودية، وتحافظ على مصادر المياه غير المتجددة، مما سيضمن استدامة تحلية المياه وتعزيز أمن الإمداد وجعل هذه الصناعة التي تعتمد على تطبيق أحدث المعايير العالمية في جميع المنظومات وأنظمة النقل صديقة للبيئة.



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