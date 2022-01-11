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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خدمات المعايرة القانونية، تناقشها ورشة عمل تنظمها اليوم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وتتناول الورشة التي تستهدف ملاك محلات الذهب ومحطات الوقود، محاور عدة، منها: مقدمة عن علم القياس، التعريف بالبرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس»، استعراض اشتراطات القياس والمعايرة، التعريف بخدمات تقييس، واستعراض مخالفات نظام القياس والمعايرة.



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