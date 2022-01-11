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وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال فعاليات الدورة «إن معرض إيجي بلاست يعد الحدث الأكبر محليا وإقليميا لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات»، مضيفة «إن صناعة البلاستيك أصبحت من الصناعات التي لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة إحلال البلاستيك محل مواد أخرى كالزجاج والمعادن».
من جانبه، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المهندس خالد أبو المكارم، أن المعرض يقدم فرصة متميزة للقاء رجال الصناعة والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية، الذي شهد نموا هائلا في الآونة الأخيرة مما أسهم في وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحية وجذبا للاستثمارات.
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