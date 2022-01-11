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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 13 ألف زيارة تفتيشية نفذها فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال ديسمبر لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، وللتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة. وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية للجملة والتجزئة ومنافذ بيع اللحوم والخضروات، إلى تحرير 96 مخالفة فورية تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى 1510 مخالفات لأنظمة وزارة التجارة.



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