مؤشر الإنتاج الصناعي في نوفمبر يسجل ثاني أعلى نمو خلال 3 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في نوفمبر الماضي ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر السابع على التوالي خلال عام2021.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري لمؤشر الإنتاج الصناعي، أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) نما بمعدل 10.3 % في نوفمبر 2021، وهو أعلى معدل خلال السنوات الثلاث الماضية، باستثناء شهر يونيو 2021، حيث سجل 11.9 %.

وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى الأجل الطويل، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أصبح إيجابيا في مايو2021 واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر السبعة حتى نوفمبر.

وذكرت أنه بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عام 2020 - متأثرة بشكل رئيس ي بآثار الوباء العالمي - أعاد الاتجاه الإيجابي للإنتاج الصناعي مؤشر IPI في نوفمبر2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير، بلغت الأهمية النسبية للقطاعات الفرعية الثلاثة (التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، والكهرباء والغاز)، 74.5 % و 22.6 % و 2.9 % على التوالي. وبالتالي، مبينا أن مؤشر الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، هيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وفي نوفمبر2021 نما التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.4 % مقارنة بشهر نوفمبر2020، ونما التصنيع بنسبة 9.7 % وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 11.9 %.

أما عند المقارنة بأكتوبر2021، فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0 %. وقد أظهر قطاع التعدين واستغلال المحاجر معدل نمو بنسبة 1.2 % على أساس شهري في نوفمبر 2021. كما نما قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.0 %. وتقلصت إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 9.6 %. رغم ذلك، فقد كان لتأثير الانكماش الكبير في مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز تأثير ضئيل للغاية بسبب وزنه الصغير في الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر التي يتم نشرها على أساس شهري وفق للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).