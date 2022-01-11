شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تفتح على تراجعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، قبيل إفادة سيدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد تقدم إشارات بشأن تشديد السياسة النقدية وخطط البنك المركزي الأمريكي للتصدي للتضخم.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.03 بالمئة إلى 36058.85 نقطة في حين نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.02 بالمئة إلى 4669.14 نقطة، فيما هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.16 بالمئة إلى 14919.26 نقطة.