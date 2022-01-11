شكرا لقرائتكم خبر عن الأقوى سنويا.. راندا العدوى: 196 دولة تروج لسياحة مصر من منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى، أن منتدي شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 الي 13 يناير الجاري ، قصة نجاح جديدة نسجتها الدولة المصرية بقياد الرئيس عبدالفتاح السيسي في نسختها الرابعة ، لتسلط الضوء على مصر وقدرتها على احتواء الفكر الشبابي كمنصة عالمية .

أكدت راندا فى بيان صادر عنها، أن بمشاركة شباب 196 دولة حول العالم في منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، رسالة مؤكدة بترويج سياحة مصر ، وحملة دعائية لا تقدر بـ ملايين الدولارات ، واصفة بتحقيقها الهدف السياحي الذى نحلم به ، وهو مخاطبة مصر عبر خريطة الاعلام المحلي والدولي ومنصات التواصل الاجتماعي ، لجموع الشباب حول العالم .

طالبت راندا ، بضرورة استكمال البناء على الزخم الإعلامي و المشاركات الدولية بالمنتدي ، على اطلاق حملات سياحية مكثفة ، في الأسواق التالية بالترتيب ،أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية ، على أن يعقبها لقاءات سياحية مهنية مشتركة لزيادة توافد السائحين منها ، مع الاخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية و الاحترازية و العمل على وضع حلول مشتركة فى هذا الاطار.

أشارت إلى ضرورة العودة بالمؤثرين العالميين لترويج السياحة المصرية، واستخدام الهوية المصرية التى تجذب السائحين، خاصة أن هناك زخم من الاحتفالات العالمية التى وقعت على أرض مصر، مطالبة بإنتاج فيديو يجمع كافة الاحتفالات التي تمت على مدار العام، وإطلاقه فى حملة ضخمة تحت عنوان "فرص لن تتكرر فقط فى مصر".

استكملت قائلة: استخدام لغة الفيديو الترويجى والدعائى هى اللغة السائدة عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وفى اللحظة الراهنة لدينا فرصة لصناعة محتوى سياحى جاذب بمشاركة شباب منتدي العالم لصنع رسالة سياحية توجه بمختلف اللغات إلى الأسواق السياحية المصدرة الى مصر .

وينعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وتضم أجندة النسخة الرابعة عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.