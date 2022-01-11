أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-1-2022

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى الثلاثاء 11-1-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.25 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.70 ريال سعودى.

محمد يوسف

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