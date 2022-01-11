شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.651 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14330 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4740 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.