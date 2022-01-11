شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات العسكرية" و "كفاءة الإنفاق" توقعان مذكرة تعاون لتطوير أسلوب تحقيق التكامل في الإشراف على العقود الحكومية والكفاءة في الإنفاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" اليوم مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات المشتركة ذات العلاقة بأنشطة الهيئتين عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات ومشاركة أفضل الممارسات في مجال كفاءة الإنفاق، وتحديد أطر التعاون بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة، وبما يحقق المصلحة العامة.

ووقع المذكرة سعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية الأستاذ محمد بن صالح العذل، وسعادة المدير التنفيذي لقطاع التمكين في هيئة كفاءة الإنفاق والمشرعات الحكومية "اكسبرو" الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، وذلك في مقر هيئة كفاءة الإنفاق والمشرعات الحكومية، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهتين.

واشتملت المذكرة على تشكيل فريق عمل لتبادل أفضل الخبرات المكتسبة والاطلاع على أفضل الممارسات سعياً إلى رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع والبرامج والمشتريات العسكرية والدفاعية، عبر إعداد وتطوير نماذج العقود الحكومية الموحدة كالعقود النموذجية للجهات العسكرية والدفاعية الأمنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطبيق منهجيات الشراء الموحد وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.

وتأتي هذه المذكرة سعياً إلى تحقيق التعاون المثمر في المجالات المشتركة ذات العلاقة بين الجهتين، للمساهمة في تطوير مخرجات توحيد القوة الشرائية والشفافية ورفع الكفاءة في الإنفاق بالقطاع العسكري والأمني، وتوفير مستوى أعلى من فعالية الإنفاق عبر تهيئة فرص الشراء الموحد، و تقديم الدعم اللازم لتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق الخاصة بالقطاعات العسكرية والأمنية، وتقديم الدعم اللازم في مجال الاتفاقيات الإطارية والنماذج والمنصات المرتبطة بها، وكذلك تقديم الاستشارات الإدارية والفنية في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق.