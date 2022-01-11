شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 12010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2146 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 14351 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4746 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2310 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3369 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 4239 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهمي رواد السياحة-رواد، البدر للبلاستيك، بجلسة اليوم الثلاثاء.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مصر للأسمنت-قنا، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 1.45 مليون سهم، 1500 سهم، 138.5 ألف سهم، 19311 سهم، 329950 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 18150 سهم، 27852 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، عبور لاند للصناعات الغذائية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، بي انفستمنتس القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشرقية-إيسترن كومباني 20 ألف سهم، مليون سهم، 20 سهم، 42 ألف سهم، 200 ألف سهم، 77 ألف سهم، 44 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 260 ألف سهم، 9500 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 610.1 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.19%.

في سياق منفصل أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، استعداد الشركة القابضة للنقل البري والبحري لطرح مبنى الجمهورية الأثري المملوك للشركة للإيجار عبر مزاد علني يقام أول فبراير المقبل لاستغلاله لمدة 8 سنوات قابلة للتجديد، منوهة إلى أن المبنى قد سبق طرحه بالمزاد عام 2018، ورفضت الشركة عرضين لعدم استيفائهم الشروط المالية والفنية لعملية الاستغلال، وأنه لم يتم تأجيره منذ ذلك الوقت.