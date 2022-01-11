شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين بمنتدى شباب العالم: حفاظ مصر على إيجابية مؤشرها الاقتصادى إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن أهم ما يميز هذه النسخة من منتدى شباب العالم أنه يستهدف توصيل رسالة للعالم كله بأنه هناك أمور يمكن أن تعود بعد انتهاء الجائحة حتى وإن لم تعد كماً كانت من قبل، ويمكننا بالتحدي والإصرار كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي تحويل "المِحن إلى منح".

وأضاف محيي الدين في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مؤشر الاقتصاد لا يمكن أنه يقاس من محور واحد فقط، بل كل محاوره مرتبطة ببعضها البعض، منوها إلى أن حفاظ مصر على مؤشر اقتصادي إيجابي وسط مؤشرات سلبية ضربت الاقتصاد العالمي كله ودول لا حصر لها خلال العامين الماضيين، يعد إنجاز صعب تكراره.

وتابع محمود محيي الدين قائلا: «مصر في عام 2014 كان بها مشاكل كثيرة واختلالات في الموازنة العامة للدولة والنظام الخاص بالنقد الأجنبي وسعر الصرف، وكان هناك أسعار صرف متعددة في السوق السوداء وهذا لا يساعد المصدر ولا المستور ولا يطمئن المدخر من المواطنين، وكان لا بد من تدخل الدولة المصرية لإعادة الأمور لمكانها الطبيعي وتقليل الخسائر قدر الإمكان.

وأضاف محيي الدين قائلا إن الدولة المصرية قطعت أشواطًا كثيرة في ملفات لا يمكن تصنيفها على أنها اقتصادية ولكنها تخدم وتخفف عن أعباء العامل المصري والمستثمر أيضا، كتطوير التعليم والصحة وشبكات الطرق، مؤكدا أن هذه الملفات ستساهم في التصدي للتغيرات المناخية وتدهورات البيئة، وستقلل من الاثار الناجمة عن موجات التضخم والغلاء.