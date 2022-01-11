شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2024 لسنة 2021 بشأن تعديل المواد أرقام (3، 26، 55) من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 9 الصادر اليوم الثلاثاء،

يذكر أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 نحو 41 مليار جنيه مقابل 31.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 28.5%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 17 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 ، مقابل 31.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 28.3%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 24 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 مقابل 18.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28.7%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 18.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 مقابل 16.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 14.7%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 مقابل 8.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 1.5%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 10.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 مقابل 7.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.2%.